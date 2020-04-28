В Италии 152 врача умерли из-за коронавируса

ТАСС, 28 апреля. По меньшей мере 152 врача умерли в Италии с начала распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте Национальной федерации орденов итальянских медиков.

При этом, по данным газеты La Repubblica на 25 апреля, число умерших в стране сотрудников больниц среди младшего медперсонала достигло 34. Жертвами коронавируса стали по меньшей мере 13 фармацевтов.

По сведениям газеты Avvenire, из-за коронавируса в Италии умерли также 117 священнослужителей.

Вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где с тех пор зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов. Общее число жертв коронавируса на Апеннинах с начала эпидемии достигло почти 27 тыс., заразившихся - 199,4 тыс. человек. Число вылечившихся превысило 66 тыс. человек.

4 мая в Италии должны вступить в силу первые послабления общенационального карантина, касающиеся производственных предприятий и строительных площадок, работа на которых будет возобновлена. Власти заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не откроются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.

Карантин действует в стране с 10 марта. Школы и другие образовательные учреждения закрылись несколькими днями раньше, как и музеи, театры и кинозалы. Затем было объявлено о прекращении коммерческой деятельности, закрылись рестораны и бары. Производство товаров, не относящихся к предметам первой необходимости, приостановлено с 22 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая.