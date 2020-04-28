Правительство разрешило ставить киоски и палатки в 15 метрах от зданий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России отменило запрет на установку временных строений ближе, чем на 15 метров от капитальных зданий. Постановление кабмина, утвердившее изменения в правила противопожарного режима, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в правилах содержалась норма, согласно которой "временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен".

В новых правилах противопожарного режима данные ограничения упразднены. Теперь возле домов, предприятий, банков и других зданий можно будет устанавливать палатки, киоски, терминалы оплаты услуг связи и другие временные строения.

На отмене этой нормы настаивали предприниматели. Теперь расстояние от капитальных до временных строений будет определяться по нормативным документам добровольного применения с учетом их класса функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости.