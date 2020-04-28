Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается в период с 15:00-16:00 по московскому времени.