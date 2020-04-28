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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет

По словам пресс-секретаря президента, речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению и выделять только средний класс - это совершенно неверный подход", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в нашей стране, в том числе и экономических, экономического измерения этого кризиса, не выделяя среднего класса".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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