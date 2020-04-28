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Пандемия коронавируса нового типа

Выступление Владимира Путина на совещании по ситуации с коронавирусом. Полный текст

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с распространением коронавируса и выступил со вступительным словом. ТАСС публикует полный текст обращения главы государства.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня у нас на связи руководители всех регионов России. Обсудим результаты нашей общей работы, ситуацию в конкретных субъектах Федерации, те задачи, которые нам вместе предстоит решать.

Напомню, 2 апреля подписал Указ, по которому дни в период до 30 апреля включительно были объявлены нерабочими, а главы субъектов Федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер.

Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.

Что нам уже удалось сделать.

Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле – больше 800. В мае будет 2,5 тыс. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тыс. в сутки в начале года до 8,5 млн в апреле.

В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции.

Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тыс. исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тыс. в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться.

В январе выпускали в сутки 3 тыс. защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тыс. К середине мая будет свыше 150 тыс. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно.

Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной, так называемой "красной зоне", распределяются буквально с колес.

Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется. Поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.

Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля дополнительно развернуть 95 тыс. специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.

Информацию по этому вопросу получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тыс. таких коек. То есть даже больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто.

Что еще считаю важным подчеркнуть. С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра могут быть недостаточными.

Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день.

Повторю: мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми.

Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу, доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху.

Что еще принципиально важно сейчас. Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями.

Повторю, все должно быть отлажено, все звенья – работать как единый механизм, участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи.

Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем.

Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь.

Далее. Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний.

Так же собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность.

Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки.

А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят – вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет.

И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель.

Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти.

Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые – а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия – говорят о том, что пик еще не пройден.

Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого.

И в этой связи – о том, что нам вместе еще предстоит сделать. Скажу отдельно.

От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет.

Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно.

В этой связи мною приняты следующие решения.

Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.

Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить.

В этой связи – третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов.

Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо.

Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели.

В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза.

Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.

В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад.

И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем.

Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений.

Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.

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