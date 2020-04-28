Кабмин распорядился выделить 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым предполагается выделить почти 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД РФ в Москве, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ МВД России бюджетные ассигнования в размере 149 592 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели подведомственному МВД России федеральному казенному учреждению здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Москве" на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция", - говорится в распоряжении.

В документе поручено МВД РФ осуществить контроль за целевым и эффективным выполнением распоряжения и предоставить соответствующий доклад до 1 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что госпиталь МВД России в Москве перепрофилирован и готов принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие лечение в госпитале, переведены в другие медицинские организации ведомства.

По словам начальника госпиталя полковника внутренней службы Сергея Менделя, в целях поддержания высокого качества диагностических и лечебных процедур организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, а также необходимыми медикаментами. Врачи и средний медицинский персонал прошли переподготовку, они в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, оборудован санитарный пропускник.