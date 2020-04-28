Песков высказался за прозрачность данных по выпуску тестов на COVID-19

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что система производства тестов на коронавирус, как и все в экономической жизни, должна быть прозрачной.

"Безусловно, в экономической жизни все должно быть максимально прозрачно", - ответил во вторник журналистам представитель Кремля на вопрос, должна ли быть прозрачной система производства тестов на коронавирус.

При этом Песков отказался говорить на тему, кто получает прибыль от производства тестов. "Это не функция администрации президента следить за тем, кто сколько зарабатывает. Кто сколько зарабатывает и сколько должен платить налогов у нас следит налоговая служба и делает это блестяще", - пояснил он.