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Власти Хайкоу объявили о скидках для туристов на майские праздники

С 1 мая все основные достопримечательности города будут предлагать туристам скидку до 50% на входные билеты

ХАЙКОУ /Китай/, 28 апреля. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань город Хайкоу запускает ряд акций и скидок для привлечения туристов на предстоящие майские праздники. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местное ведомство по делам туризма.

С 1 мая все основные достопримечательности города будут предлагать туристам скидку до 50% на входные билеты. Хайнаньский тропический парк дикой природы и ботанический сад, в частности, приготовили свыше 600 льготных входных билетов, которые можно будет приобрести за половину от их обычной цены, пишет издание. Различные акции и скидки предлагают и многие другие пользующиеся популярностью у китайских и зарубежных туристов достопримечательностей города.

Для жителей Хайкоу на предстоящие праздники местные власти запустили программу электронных туристических талонов на общую сумму в 30 млн юаней (около $4,2 млн). Они позволяют получить скидку на некоторых включенных в список туристических объектах, если расходы превышают 100 юаней (порядка $14). Скидки и различные акции ожидают гостей города также в крупных торговых центрах и магазинах беспошлинной торговли. "Хайнаньские авиалинии" намерены снизить цены на билеты для прибывающих в аэропорт Хайкоу пассажиров.

В январе из-за вспышки коронавируса поток туристов на остров сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 5,03 млн человек. Доходы туристической сферы упали на 27,1%, до 6,5 млрд юаней (около $917 млн). В настоящее время правительство провинции принимает различные меры для восстановление пострадавшей от пандемии сферы туризма.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

Теги
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