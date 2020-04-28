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Киргизия не будет проводить массовые мероприятия в честь 75-летия Победы

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ветеранам войны и труженикам тыла, "как и в прошлые годы, будет уделено особое внимание"

БИШКЕК, 28 апреля. /ТАСС/. Киргизия не сможет провести массовые мероприятия 9 мая в честь 75-летия Победы из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности республики.

"Из-за сложившейся ситуации мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - приводит слова главы государства его пресс-служба. 

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По словам Жээнбекова, ветеранам войны и труженикам тыла, "как и в прошлые годы, будет уделено особое внимание, в средствах массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе". Как уточнили в пресс-службе президента республики, акцию "Бессмертный полк" предлагается провести в онлайн-формате.

Президент Киргизии ввел с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение. В указанных населенных пунктах с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. На остальной территории республики с середины марта действует режим чрезвычайной ситуации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. По последним данным, в республике выявлено 708 инфицированных, среди которых 185 медработников. Восемь человек умерли, 420 вылечились.

Теги
КиргизияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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