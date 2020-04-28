Садовничий: места в перепрофилированной под прием инфицированных клинике МГУ уже заняты

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Медцентр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, перепрофилированный под прием зараженных коронавирусом, испытывает большую нагрузку, все места уже заняты, сообщил в интервью ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

Медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ) МГУ начал работать как госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией с 21 апреля, центр может принимать до 124 пациентов. Как ранее рассказал Садовничий, 24 из 124 коек - реанимационные.

"Медцентр справляется, но нагрузка большая - уже заняты все места", - сказал Садовничий.

По словам ректора, подготовка центра заняла почти неделю, была проделана колоссальная работа. "Была проведена большая работа, определена красная зона, чистая зона, переоборудованы вентиляция, палаты, мы полностью оснащены современнейшим оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, также у нас есть несколько палат реанимации. Каждый больной будет в отдельной палате", - сообщил ректор.

Кроме того, в клинике будут проводиться консультации с ведущими врачами страны по дистанционной связи, если это понадобится. "В целом я думаю, переоборудование нашей клиники - это правильный ответ Московского университета на ситуацию", - пояснил ректор.