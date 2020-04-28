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Пандемия коронавируса нового типа

Ректор МГУ не видит альтернативы ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса

При этом Виктор Садовничий отметил, что проведение экзаменов в условиях пандемии вызывает вопросы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Замена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса на другие механизмы оценки знаний нецелесообразна. Об этом в интервью ТАСС заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Человек, который точно решил куда-то поступить, знает, что ЕГЭ, которое у него будет, позволит поступить, и он два года занимался именно для этого. И вдруг ему говорят, что ЕГЭ не будет, а будут учитываться другие баллы. Для него это шок?" - сказал он.

Вместе с тем, по словам Садовничего, проведение ЕГЭ в условиях пандемии вызывает вопросы. "Пока экзамен откладывается на более поздний срок, пункты сдачи в регионах закрыты. Возникает вопрос: каков будет механизм? Мне кажется, это пока не решено", - подчеркнул ректор.

В сложившейся ситуации он призвал все стороны действовать взвешенно и не допускать резких движений. "Безусловно, кризис есть кризис, и в любой ситуации мы решение найдем. Уверен, что вузы справятся с приемом в этой непростой ситуации. Ничего страшного не будет", - добавил Садовничий.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия коронавируса нового типа
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