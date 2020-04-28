Медведев не исключил, что удаленное обучение может затянуться

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил, что удаленное обучение школьников и студентов, введенное из-за пандемии коронавируса, может затянуться надолго.
На заседании президиума генсовета партии Медведев отметил, что работу однопартийцев по обеспечению компьютерной техникой учащихся из нуждающихся семей надо продолжить. "Эта работа очень важная, тем более, что система удаленного образования у нас вроде бы и существовала, но на поверку эта система пока не очень хорошо работает", - сказал он.
Медведев пояснил, что "в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях экстремальных, когда наступила пандемия, она только-только складывается".
"Но мы понимаем, что это удаленное образование, по всей вероятности, может быть надолго. И поэтому средства для обучения должны быть у всех, особенно у тех, у кого на это не хватает средств", - заявил председатель партии.
Медведев добавил, что обсуждал актуальность задачи обеспечения учащихся техническими средствами с губернаторами ряда регионов. "Вот кажется, что особенно в Москве уж что-что, а компьютеры есть. Нет, не у всех они есть, а часть компьютеров, если взрослые находятся на удаленке, они используют на собственной работе. В общем, здесь, очевидно, есть, где развернуться, это действительно важная тема", - резюмировал председатель партии.