Компьютеры для дистанционного обучения нужны около 950 тыс. школьников

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Компьютеры для дистанционного обучения нужны примерно 950 тыс. российских школьников. Об этом заявил во вторник замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в ходе дискуссии в онлайн-формате "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

"Сегодня порядка 950 тыс. школьников имеют потребность в компьютере для того, чтобы в домашних условиях иметь возможность присоединиться к дистанционному уроку", - сказал Глушко.

Примерно 150 тыс. компьютеров было передано за две недели школьникам и учителям для дистанционного обучения в рамках специальной акции, сообщил Глушко. "За последние две недели вместе с коллегами из различных компаний в рамках той акции, которую организовало Агентство стратегических инициатив, уже порядка 150 тыс. компьютеров переданы школьникам, учителям", - сказал Глушко.

Ранее Минпросвещения, Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" была запущена акция "Помоги учиться дома" по обеспечению школьников необходимой техникой для онлайн-обучения. "За последние две недели вместе с коллегами из различных компаний в рамках той акции, которую организовало Агентство стратегических инициатив, уже порядка 150 тыс. компьютеров переданы школьникам, учителям", - добавил замминистра.

Он отметил, что Минпросвещения в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса, "впервые провело очень серьезную ревизию каждого кабинета каждой школы по всей территории страны". "Теперь мы знаем, какой кабинет готов с точки зрения организации дистанционного обучения. Это очень важно, чтобы провести работу по доведению до 100% готовность каждого кабинета", - рассказал Глушко.