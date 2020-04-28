Путин поручил к 30 апреля представить доклад о плане разработки вакцин от коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 30 апреля представить доклад о плане разработки вакцин от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам его встречи с представителями медицинского сообщества.

"Правительству представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 30 апреля 2020 года.