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Пандемия коронавируса нового типа

Генпрокуратура признала фейком статью о платном лечении некоторых пациентов с COVID-19

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура признала фейковой статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На сайте одного из интернет-изданий опубликована статья под заголовком "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой". Автор утверждал, что медицинские услуги для пациентов с коронавирусом и пневмонией, вызванной им, оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Этот материал просмотрело более 63 тыс. пользователей.

"Данная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности", - подчеркнули в Генпрокуратуре. В связи с этим ведомство потребовало ограничить доступ к данной статье.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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