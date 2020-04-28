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Пандемия коронавируса нового типа

Глава АСИ выступила за разработку санитарных рекомендаций для предприятий и учреждений

Светлана Чупшева считает, что до конца года бизнес должен сохранить льготы и преференции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева считает необходимым разработать рекомендации по обеспечению санитарной безопасности граждан после открытия предприятий и учреждений. Такое мнение она высказала во вторник на пленарном заседании международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

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"Нам очень важно, когда мы перейдем к стадии постепенного открытия организаций, учреждений, производств, предприятий, иметь рекомендации по обеспечению безопасности граждан, которые ходят на работу, получают услуги для того, чтобы не получить второй виток роста и распространения коронавируса", - сказала она.

Чупшева отметила, что до конца года бизнес должен сохранить льготы и преференции, даже в случае, если открытие предприятий и учреждений произойдет раньше.

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики и АСИ. В форуме принимают участие спикеров из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

Теги
ШвецияСШАРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаПандемия коронавируса нового типа
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