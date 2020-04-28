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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

Перечень увеличился с девяти до 13 препаратов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав России обновил во вторник временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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В частности, с девяти до 13 расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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