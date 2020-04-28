В ярославском интернате для детей-инвалидов ввели карантин из-за коронавируса у ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Одна из воспитанниц дома-интерната для детей-инвалидов в городе Гаврилов-Яме Ярославской области заразилась коронавирусной инфекцией. Учреждение закрыто на карантин, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочки, проживающей в Гаврилов-Ямском доме-интернате для детей-инвалидов. При первых признаках острой респираторной вирусной инфекции ребенок был помещен в изолятор. Сейчас ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Детский дом-интернат закрыт на карантин", - говорится в сообщении.

В доме-интернате находятся 99 детей с инвалидностью, а также 41 сотрудник. Персонал интерната вышел на временный закрытый круглосуточный режим работы. В интернате провели дезинфекцию. У всех контактировавших с заразившейся девочкой взяты анализы на коронавирус.

В Ярославской области за сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 456. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 43 человека, умерли четверо.