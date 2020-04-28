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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Австралии начнутся испытания на добровольцах китайской вакцины от коронавируса

Вакцину разработали с участием специалистов из США, Великобритании и Швейцарии

ТАСС, 28 апреля. Австралийский медицинский центр Linear Clinical Research в городе Перт объявил о наборе добровольцев разного возраста для проведения первых клинических испытаний вакцины от коронавируса S-Trimer, созданной базирующейся в Китае компанией Clover Biopharmaceuticals с участием специалистов из США, Великобритании и Швейцарии. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

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"S-Trimer - одна из первых вакцин против COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС), предлагаемых для клинических испытаний в рамках глобальной программы по созданию лекарств от коронавируса, - заявил исполнительный директор австралийского центра Джайден Роджерс. - В разработке данной вакцины принимали участие самые авторитетные научные организации, у этой вакцины большой потенциал, и она послужит эффективной борьбе с пандемией".

По словам Роджерса, решение о поведении испытаний S-Trimer в Австралии было принято в связи с тем, что эта страна по сравнению с другими не так сильно пострадала от вспышки коронавируса, и у нее есть возможности для проведения испытаний в больницах, не задействованных в лечении инфицированных.

В случае успешных результатов испытаний вакцины в Австралии они затем продолжатся в других государствах с привлечением к ним большого числа добровольцев.

Теги
АвстралияКитайПандемия коронавируса нового типа
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