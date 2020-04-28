В Минпросвещения опровергли сообщения о замене классического образования дистанционным

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сообщения, которые распространяются в ряде родительских сообществ в регионах о том, что дистанционное образование якобы может полностью заменить традиционное, не соответствуют действительности, при этом формализация требований к учебе в удаленном режиме необходима. Об этом заявил во вторник замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на дискуссии в онлайн-формате "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования.

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"Во многих регионах сегодня мы наблюдаем в течение 7-10 дней крайних такую работу в родительских сообществах, в различных мессенджерах рассылается информация абсолютно искажающая ту работу, которые делается нашими законодателями и региональными министерствами образования, федеральным министерством просвещения: пытаются для наших родителей сформировать позицию, что якобы дистанционным образованием будет полностью заменена классическая школа и мы туда никогда не вернемся. Это абсолютная неправда", - сказал он.

При этом он добавил, что, учитывая существующие сегодня проблемы с организацией дистанционного образования, необходимо вести работу по формализации требований к тому, как должно выглядеть такое обучение.

"Необходимо вести работу по формализации требований к организации обучения в дистанте <…>: как должно выглядеть дистанционное образование, какие требования должны быть к уроку, который идет в дистанционном режиме, к проверке знаний у учащихся при работе в таком режиме", - отметил замминистра.