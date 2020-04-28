В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но в будущем не исключена его трансформация с возможностью частичного перехода в интернет. Об этом заявил во вторник врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится <…> Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет", - сказал Музаев на дискуссии в онлайн-формате "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования.

Он добавил, что эти варианты рассматривались и до пандемии, но "теперь процессы в этом направлении тоже ускорятся". При этом врио главы Рособрнадзора подчеркнул, что альтернативы ЕГЭ нет.

Изначально ЕГЭ в 2020 году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в условиях пандемии коронавируса Минпросвещения приняло решение перенести сроки проведения экзамена - старт ЕГЭ планируется на 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов он начнется 9 июня.

Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы по всем предметам в ближайшие годы переведут в компьютерный формат, добавил врио главы Рособрнадзора.

"Мы этот шаг хотели предпринять в этом году, иностранный язык перевести в компьютерный формат. Но теперь понимаем, что надо ускориться. В ближайшие годы Всероссийские проверочные работы все перевести в формат компьютерной сдачи", - сказал Музаев.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.