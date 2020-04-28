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Пандемия коронавируса нового типа

Генпрокуратура требует блокировать фейк о продаже американской "вакцины" от коронавируса

В ведомстве напомнили, что пока еще никто в мире не разработал вакцину от коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать фейк о якобы существующей американской вакцине от коронавируса, которую уже можно приобрести.

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"В социальной сети "ВКонтакте" в одной из открытых групп размещена информация о возможности приобретения вакцины от коронавируса, разработанной якобы с помощью американских ученых. "Вакцину уже можно заказать у нас. Больше никаких масок, антисептиков, перчаток, парацетомола и прочей ерунды", - говорится в объявлении и предлагается по истории болезни сразу назначить индивидуальное лечение.

"Данная информация не соответствует действительности, поскольку в настоящее время вакцина от коронавируса не разработана, что подтверждается официальными данными Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнули в Генпрокуратуре России.

Прокуратура Северной Осетии выявила фейковый видеофайл, где утверждалось, что коронавирус создан искусственно для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться.

"Данные файлы просмотрены свыше 1 млн 400 тыс. раз", - отметили в Генпрокуратуре. Там напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус природного происхождения, его появление связано с комбинированием между собой иных, ранее выявленных коронавирусных инфекций.

Поскольку эти фейки содержат недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также нарушениям общественного порядка и безопасности, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к этим публикациям.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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