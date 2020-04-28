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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с президентом МККК меры по преодолению последствий коронавируса

Стороны также обменялись мнениями по кризисным ситуациям в различных регионах мира

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером практические меры по преодолению последствий коронавируса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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"Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии", - информировали в МИД РФ.

Лавров и Маурер также обменялись мнениями по кризисным ситуациям в различных регионах мира, в частности по оказанию помощи гражданскому населению Юго-Востока Украины и Сирии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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