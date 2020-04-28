Круизный лайнер со 130 инфицированными коронавирусом зашел в итальянский порт на Адриатике

РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Круизный лайнер Costa Magica зашел в порт города Анкона на Адриатическом побережье Италии. Как сообщает во вторник агентство ANSA , на его борту находятся 617 членов экипажа, из которых у 130 выявлен коронавирус.

Пассажиры лайнера, в их числе 38 россиян, были высажены в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе 14 марта после выявления первых двух случаев заражения. После этого судно находилось в море у берегов Майами, а затем у Канарских островов, откуда отплыло почти неделю назад. Экипаж лайнера состоит из представителей разных национальностей.

Как уточняет газета La Stampa, для лайнера был выделен отдельный изолированный причал. Все находящиеся на борту дважды пройдут тестирование на коронавирус с разницей в 24 часа, и до получения результата никто не сможет покинуть судно. Заразившиеся находятся в изоляции в своих кабинах.

Трое россиян находятся на карантине на борту другого лайнера Costa Deliziosa, который зашел в порт Генуи 22 апреля. На его борту не выявлено случаев заражения, однако маршрут кругосветного путешествия, которое началось в Венеции 5 января, подвергся значительным изменениям из-за пандемии. Как ранее указали в компании-судовладельце Costa Crociere, были отменены заходы во многие порты, а с 14 марта совершались только технические остановки. Как стало известно ТАСС, россияне могут быть направлены на родину 29 апреля вывозным рейсом "Аэрофлота" из Рима.