В МВД заявили об отсутствии рисков для клиентов банков в связи с просрочкой паспортов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. МВД России заверило об отсутствии рисков для клиентов банков, которые имеют просроченный срок действия российских паспортов. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия, - сказала она. - В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов".