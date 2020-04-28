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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав разрабатывает протоколы лечения людей с коронавирусом с помощью плазмы

В начале апреля в Москве были проведены первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, излечившихся от этого заболевания

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Протоколы лечения пациентов с коронавирусом с помощью плазмы крови доноров находятся в стадии разработки, следует из рекомендаций Минздрава РФ, опубликованных на сайте министерства во вторник.

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"В настоящее время ведется разработка протоколов клинического применения антиковидной плазмы для практического здравоохранения, включая определение показаний и противопоказаний к ее использованию, порядок медицинского обследования донора и правил заготовки", - говорится в сообщении.

В начале апреля в Москве были проведены первые процедуры переливания больным с коронавирусной инфекцией плазмы крови доноров, излечившихся от этого заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии, Китае и других странах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее также сообщил, что уже разработана технология по отбору доноров, поскольку им может стать не каждый переболевший пациент. Кроме того, в ближайшее время должна появиться тест-система, позволяющая быстро оттестировать плазму донора на станциях переливания крови, чтобы ее можно было использовать для тяжелых пациентов.

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