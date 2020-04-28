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Пандемия коронавируса нового типа

Бурятия получит дополнительно 90 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса

Кроме того, регион получит защитные комбинезоны, защитные очки, респираторы и медицинские перчатки

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Республика Бурятия получит дополнительно 90 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса из внебюджетных источников Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее поручение дал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить регионам из федерального бюджета средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На прошлой неделе стало известно, что Бурятии из федерального бюджета на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда и приобретение средств индивидуальной защиты выделено 394,4 млн рублей. Еще 69,4 млн рублей направлено на стимулирующие выплаты медицинским работникам республики.

"В рамках реализации программы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по поручению Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики оказал из внебюджетных источников дополнительную поддержку Республике Бурятия в размере 90 млн рублей. Фонд осуществляет поставку в дальневосточные регионы медицинских средств и оборудования", - сказали в пресс-службе.

Помимо финансовой поддержки, в Бурятию также безвозмездно будут доставлены защитные комбинезоны, защитные очки, респираторы и медицинские перчатки. Ранее в республиканском правительстве сообщали, что в регион поступят 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики - государственный институт развития, созданный в 2011 году по инициативе президента РФ для поддержки инфраструктурных и промышленных проектов в дальневосточном макрорегионе и в Арктике.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерли трое. В настоящее время лечение в стационарах проходят 157 пациентов, из них 11 детей.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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