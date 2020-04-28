Во Владимирской области внедрили систему цифровых пропусков

ТАСС, 28 апреля. Систему цифровых пропусков для перемещения жителей по территории региона внедрили во Владимирской области из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее в Минкомсвязи сообщили о том, что в 21 субъекте РФ, в том числе в Владимирской области, будет внедрена федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам.