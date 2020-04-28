Во Владимирской области внедрили систему цифровых пропусков

ТАСС, 28 апреля. Систему цифровых пропусков для перемещения жителей по территории региона внедрили во Владимирской области из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее в Минкомсвязи сообщили о том, что в 21 субъекте РФ, в том числе в Владимирской области, будет внедрена федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам.
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оформить пропуск можно на сайте госуслуг или в специальном мобильном приложении, которое начало работать еще на прошлой неделе. Пропуск не потребуется, если гражданину нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, вынести мусор или выгулять питомца. При этом для выхода в магазин или аптеку пропуск будет необходим.
Во Владимирской области в настоящий момент число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 597, это на 79 человек больше, чем днем ранее. В регионе выздоровели 18 пациентов, пятеро умерли.