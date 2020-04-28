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Доходы главы Чукотки Копина в 2019 году увеличились более чем на 2 млн рублей

В прошлом году Роман Копин продал принадлежавшую ему квартиру

ТАСС, 28 апреля. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в 2019 году заработал 7,85 млн рублей, что на 2,3 млн рублей больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается во вторник в декларации о доходах главы региона и членов его семьи, размещенной на официальном сайте правительства Чукотки.

Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга Копина в 2019 году получила доход в 2 млн 779 тыс. рублей. Годом ранее она задекларировала доход в 77,9 тыс. рублей.

Отмечается, что доходы губернатора Чукотки и его жены увеличились за счет продажи квартиры. Ранее в собственности Копиных находилась квартира площадью 83,4 кв. м.

По итогам 2019 года в собственности Копина недвижимости нет, в пользовании находится квартира площадью 54,4 кв. м. Его жене, как и годом ранее, принадлежит земельный участок в 1 450 кв. м, жилой дом площадью 295,5 кв. м, квартира площадью 156,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России. Также супруге губернатора Чукотки по-прежнему принадлежит легковой автомобиль Audi Q5 2017 года выпуска.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
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