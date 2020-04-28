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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему

В Минздраве заявили, что изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания указывает на поражение центральной нервной системы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). Это следует из рекомендаций Минздрава РФ, опубликованных на сайте министерства во вторник.

"Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", - говорится в документе.

Отмечается, что многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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