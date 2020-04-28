И.о. главврача калужской больницы уволился после поездки в Таиланд во время пандемии

ТАСС, 28 апреля. Исполняющий обязанности главного врача Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков, уехавший в отпуск в Таиланд во время пандемии, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

В конце марта 2020 года врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил освободить от должности Кондюкова, отметив, что на и.о. главврача была возложена "слишком большая ответственность".

"Владимир Кондюков написал заявление по собственному желанию. Ему предлагали менее ответственную работу, он предпочел уйти. Назначена Разумеева Елена Валентиновна", - сказал собеседник агентства.

Кондюков уехал в ежегодный оплачиваемый отпуск в марте 2020 года, когда в Калужской области уже были первые заразившиеся коронавирусной инфекцией. После того как 23 марта стало известно, что не все руководители больниц региона находятся на своих рабочих местах, Шапша рекомендовал найти замену Кондюкову. 26 марта он вернулся с отдыха и отправился на двухнедельный карантин.

Елена Разумеева с 2012 года по 2016 годы была министром здравоохранения Калужской области. С 2016 года возглавляла Калужскую городскую клиническую больницу им. Хлюстина №4.

В Калужской области, по данным оперативного штаба на 28 апреля, выявлено 722 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 32 человека выздоровели, восемь умерли.