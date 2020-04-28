Минздрав рекомендует больницам снизить потребность в средствах защиты

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Медицинским организациям рекомендовано рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать их необоснованного расхода. Это следует из рекомендаций Минздрава РФ, опубликованных на сайте министерства во вторник.

"С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях, а также обеспечить их правильное использование", - говорится в документе.

Также рекомендуется ограничить число медработников, находящихся в контакте с пациентами, и минимизировать количество их входов в палату. Им также следует начать использовать респираторы - один и тот же при работе с несколькими людьми. Консультации пациентов и граждан с подозрением на коронавирус необходимо проводить дистанционно.