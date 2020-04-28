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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав изучает эффективность ингаляции нагретой смесью с гелием при лечении COVID-19

Ранее ученые предложили вдыхать нагретую до 100 градусов смесь гелия и кислорода через специальные приборы
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Специалисты изучают эффективность лечения новой коронавирусной инфекции гелий-кислородными газовыми смесями. Это следует из обновленных во вторник временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

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"В настоящее время изучается эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% гелий, 30% кислород) в комплексной интенсивной терапии больных на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома. Терапия гелий-кислородными газовыми смесями проводится с помощью специальных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение одной процедуры", - говорится в тексте.

Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев рассказал, что ингаляции нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями поможет уменьшить тяжесть течения COVID-19. По словам ученого, гелий в этой смеси нужен для того, чтобы "проводить" кислород до альвеол – специальных образований в легких, через которые происходит газообмен.

 Кроме того, благодаря гелию смесь можно нагревать до 100 °С без негативных последствий для организма. Без гелия нагретый до такой температуры воздух может вызвать ожог, пояснил Черешнев. 

При этом ранее эффективность подобного лечения независимые эксперты не проверяли.

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