Минздрав изучает эффективность ингаляции нагретой смесью с гелием при лечении COVID-19

ТАСС, 28 апреля. Специалисты изучают эффективность лечения новой коронавирусной инфекции гелий-кислородными газовыми смесями. Это следует из обновленных во вторник временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

"В настоящее время изучается эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% гелий, 30% кислород) в комплексной интенсивной терапии больных на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома. Терапия гелий-кислородными газовыми смесями проводится с помощью специальных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение одной процедуры", - говорится в тексте.

Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев рассказал, что ингаляции нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями поможет уменьшить тяжесть течения COVID-19. По словам ученого, гелий в этой смеси нужен для того, чтобы "проводить" кислород до альвеол – специальных образований в легких, через которые происходит газообмен.

Кроме того, благодаря гелию смесь можно нагревать до 100 °С без негативных последствий для организма. Без гелия нагретый до такой температуры воздух может вызвать ожог, пояснил Черешнев.

При этом ранее эффективность подобного лечения независимые эксперты не проверяли.