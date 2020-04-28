Лукьяненко представил рассказ о том, как люди проводят время на самоизоляции

Рассказ Лукьяненко повествует о людях на самоизоляции. Он немного "иронический, немножко грустный, но это вполне отражает психологическое состояние некоторой части общества", отметил автор.

"Проект "ПостЭпидемия" наших российских писателей-фантастов о том, каким будет мир, Россия в первую очередь, после окончания эпидемии, - сказал он ТАСС. - Это, своего рода, психологическая помощь людям, потому что сейчас всем нелегко, все напряжены, думают о будущем, и мы хотели придумать какие-то варианты достаточно хорошего светлого будущего".

По словам Лукьяненко, идея проекта родилась у писателя Кирилла Бенедиктова, к нему также подключились Вадим Панов, Сергей Волков и другие писатели.

На самоизоляции

Лукьяненко отметил, что ему не очень интересно писать про пандемию. "Фантаст все-таки пытается писать о том, чего сейчас нет, о том, что будет или могло бы быть. А описывать реально существующую проблему - задача писателей-реалистов. Но с другой стороны, здесь была возможность пофантазировать о том, к чему мы придем, - отметил он. - Понятно, что можно напридумывать массу негативных сценариев, как все плохо, как тяжело людям, как много людей погибло от эпидемии вообще, но мы сознательно ставили себе другую задачу - показать более оптимистический взгляд на вещи".

Говоря о собственных переменах в жизни, Лукьяненко заметил, что писать больше обычного не получается. "Хотя бы по той же самой причине, что дома находятся и дети, которые обучаются на самоизоляции. То есть все находятся дома, и то, что ты прячешься в кабинете, пытаешься там работать, не всегда спасает. Но с другой стороны, основной режим у меня неособенно изменился: я сажусь за компьютер и начинаю работать. Я работал и раньше дома", - поделился он.

Своим читателям Лукьяненко посоветовал цикл книг "Плоский мир" английского писателя Терри Пратчетта. "Это очень смешной цикл, где описываются наши реальные жизненные проблемы, но только через фантастический антураж. Очень жалко, что Терри Пратчетт ушел из этой жизни, я думаю, он написал бы и про эту эпидемию что-то очень любопытное", - заключил собеседник агентства.

Лукьяненко известен как автор романов "Лабиринт отражений"/"Фальшивые зеркала", "Осенние визиты", дилогии "Искатели неба", романа "Спектр", цикла "Дозоры".