Два пляжа на калининградском побережье Балтийского моря удостоены "Голубого флага"

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Два пляжа приморского городского округа Янтарный на калининградском побережье Балтики удостоены "Голубого флага" на 2020 год - международной награды, вручаемой пляжам, отвечающим высоким стандартам качества, безопасности и экологичности. Об этом во вторник глава администрации Янтарного Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

"Пятый год подряд! Да! Оба пляжа в Янтарном положительно прошли переаттестацию и сегодня, несмотря на карантины, мы получили подтверждение присвоения награды "Голубой флаг" на 2020-й год. В этом сезоне в Калининградской области будет два пляжа с Голубым флагом и оба в Янтарном", - рассказал он.

По словам Заливатского, "надежда на туристический сезон еще теплится". "Все эпидемии необходимо героически преодолеть к 1 июня! Иначе будем загорать в костюмах химзащиты", - заметил он.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава администрации рассказал, что оба пляжа, каждый протяженность до 500 м, полностью соответствуют критериям "Голубого флага", строгим стандартам качества воды, всем нормам безопасности. В этом году на пресноводном озере, что примыкает к морю, откроют еще и отдельный пляж для детей, с "лягушатником" для самых маленьких ребятишек, также оборудованный всем необходимым: лежаками, матрацами, раздевалками, биотуалетами.

По информации Заливатского, с получением пляжами "Голубого флага" возросло число желающих отдохнуть летом в Янтарном. В 2019 году число посетивших за сезон городские пляжи достигло почти 100 тыс. человек. В обустройство и содержание этих мест отдыха под голубым флагом, охрану, содержание спасательных служб и другие нужды было вложено 7,5 млн рублей из бюджета муниципалитета и области.

"Голубой флаг" - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной "Голубого флага" считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году. Номинация "Голубой флаг" находится под управлением Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией. Многие отдыхающие по всему миру руководствуются оценкой "Голубым флагом" будущего места отдыха при планировании поездки.