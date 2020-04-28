МЧС и синоптики предупредили о предстоящих заморозках в пяти регионах ЮФО

ТАСС, 28 апреля. Экстренные предупреждения в связи с понижением температуры воздуха до минус 2 градусов распространили во вторник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской и Астраханской областям, Республике Калмыкия, также о предстоящих заморозках сообщили синоптики Крыма. В понедельник о заморозках на Кубани до минус 5 градусов сообщало ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Росгидромета, ночью и утром 29 апреля местами по северу Астраханской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1 до минус 2 градусов. Существует высокая вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур", - сказано в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области. Информация о предстоящих заморозках размещена также на сайтах ГУ МЧС по Республике Калмыкия и Волгоградской области.

Волгоградские спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов. В среду, 29 апреля, в Волгограде в многоэтажных домах будет отключено центральное отопление, отопительный сезон в городе ранее продлевался из-за холодной весны.

По информации Крымского гидрометцентра, в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики ранее сообщала, что весенние заморозки в Крыму повредили в регионе около 40% садов, наиболее сильно пострадали персики, абрикос, черешня и слива в 10 из 14 районов. Пострадало 3 916,53 гектаров садов, наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур: персик, абрикос, черешня, слива. В Крыму 9,9 тыс. га плодоносящих садов.

В понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщала, что ночью и утром 29 и 30 апреля на Кубани (исключая Сочи) сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5 градусов. В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибелью сельхозкультур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Специалисты рекомендовали предпринять меры по защите растений от заморозков.