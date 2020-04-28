Минздрав: пациенты с COVID-19 не могут лечиться дома, если живут с людьми из группы риска

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пациент с новой коронавирусной инфекцией не может проходить лечение дома и должен быть госпитализирован в медучреждение в случае, если он проживает с людьми из групп риска, следует из обновленных во вторник временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

"Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 подлежит госпитализации при <...> совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента", - говорится в тексте.

Кроме того, проходить лечение в больнице также должны беременные женщины и пожилые люди старше 65 лет или лица, имеющие хронические заболевания, при легком течении заболевания. "[Госпитализируют при] легком течении заболевания у детей в возрасте менее трех лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии", - следует из рекомендаций.