В Якутии будут контролировать соблюдение режима самоизоляции при помощи системы "112"

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Контроль за людьми, находящимся в режиме самоизоляции, будет осуществляться путем ответа на СМС-сообщение, в результате чего местонахождение человека будет определено системой "112", сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе Якутии.

"Дважды в день самоизолированные будут получать СМС. Получив сообщение, граждане обязаны направить ответ на номер 112 в течение пяти минут (СМС бесплатное). Таким образом, система "112" позволит определить местонахождение лица, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.