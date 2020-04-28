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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии будут контролировать соблюдение режима самоизоляции при помощи системы "112"

Люди дважды в день будут получать СМС, в течение пяти минут необходимо направить ответ на номер 112

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Контроль за людьми, находящимся в режиме самоизоляции, будет осуществляться путем ответа на СМС-сообщение, в результате чего местонахождение человека будет определено системой "112", сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе Якутии.

"Дважды в день самоизолированные будут получать СМС. Получив сообщение, граждане обязаны направить ответ на номер 112 в течение пяти минут (СМС бесплатное). Таким образом, система "112" позволит определить местонахождение лица, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.

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В оперштабе отметили, что контроль за соблюдением режима самоизоляции коснется лиц, прибывших в республику из других регионов, имевших контакт с зараженными коронавирусом, а также совместно проживающих с ними.

"Система мониторинга граждан призвана облегчить работу органов полиции, повысить дисциплинированность граждан, снизить возможность заражения жителей коронавирусной инфекцией", - отметили в оперштабе.

В Якутии подтверждено 170 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умер один пациент. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93558 случаев заражения, выздоровели 8456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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