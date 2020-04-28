Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать финансирование ВОЗ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не намерена прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

"Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - сказал он.

"У нас независимо от решений США существует традиция поддержки деятельности ВОЗ на различных направлениях. Напомню, что когда была вспышка лихорадки Эбола, то при решающей роли России была выработана вакцина, были созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки", - добавил Лавров.

По его словам, ВОЗ является уникальной площадкой, на которую стекаются информация и факты, имеющиеся у различных государств. ВОЗ - это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран, в том числе и из США, считает глава МИД РФ.

14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".