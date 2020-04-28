Кузнецова помогла с лечением шестилетнего ребенка из дома-интерната, который весит 7 кг

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла организовать сеанс телемедицины с подключением врачей из Москвы для рекомендаций по лечению ребенка из детского дома-интерната Сахалинской области, который в шесть лет весит 7 кг. Об этом сообщается во вторник на сайте детского омбудсмена.

Отмечается, что о мальчике рассказали общественники, которым не удалось договориться с руководством учреждения о том, чтобы проконсультироваться у местных врачей и помочь ребенку. Они обратились за помощью к детскому омбудсмену.

"Анна Кузнецова связалась с регионом, с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области. После проведенных переговоров удалось организовать сеанс телемедицины с подключением врачей областного детского дома-интерната и профильных специалистов из Москвы. Выяснилось, что часть продуктов в рационе питания, учитывая особенности заболевания, не усваиваются в организме ребенка, в результате чего он теряет в весе", - говорится в сообщении.

Врачи из Москвы дали рекомендации по специальному лечебному питанию мальчика, в ближайшее время меню будет скорректировано. "Сейчас малыш похож на старичка, в 6 лет он весит всего 7 кг! Но я очень надеюсь, что при соблюдении данных врачами рекомендаций малыш пойдет на прибавку в весе. Конечно, это не решит в полной мере всех проблем со здоровьем, но сможет облегчить его состояние, улучшить качество жизни. Мы будем и дальше наблюдать за состоянием мальчика", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.

По ее словам, если потребуется госпитализация в Москве, то это будет возможно после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Уполномоченный также считает, что необходимо проверить качество оказания медицинской помощи детям в доме-интернате Сахалинской области.