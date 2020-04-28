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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы ВОВ

Копии документов передали в Государственный архив Крыма и архив Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УФСБ.

"Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекречены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны, среди которых письма, отчеты, протоколы допросов и иные документы, свидетельствующие о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Копии рассекреченных документов передали в Государственный архив Республики Крым и архив Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941-го по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКрым
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