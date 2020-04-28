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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров: заявления ЕС о дезинформации о коронавирусе со стороны РФ и КНР безосновательны

Глава МИД России уточнил, что "ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения" не было предъявлено

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

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"Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений именно такого толка о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было", - сказал Лавров.

Как отметил министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".

"То, что за этим не стоит ничего конкретного, в этом можно убедиться, просто посмотрев на факты, которые регулярно публикуются о деятельности и действиях той или иной страны в связи с реакцией на коронавирус", - добавил глава МИД РФ. 

Сотрудничество с Китаем

Россия высоко оценивает сотрудничество с Китаем в борьбе с коронавирусом, взаимодействие в этой сфере продолжится, заявил Лавров. 

"Наши оценки взаимодействия России и Китая по борьбе с коронавирусом самые высокие. С первых же дней мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР и, надеюсь, внесли свой вклад в то, что в Китае удалось достаточно быстро совладать с этой угрозой", - сказал Лавров

Он отметил, что сейчас Китай оказывает России аналогичную помощь. "Как наши руководители, президент [РФ Владимир] Путин и председатель [КНР] Си Цзиньпин, неоднократно подчеркивали по итогам своих контактов, мы продолжим взаимодействие, стратегическое партнерство во всех областях, в том числе уделяя внимание нынешней задаче по пресечению этой мировой угрозы", - указал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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