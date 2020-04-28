Кирилл Серебренников и Юрий Быков поделились своими плейлистами в самоизоляции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Режиссеры Кирилл Серебренников и Юрий Быков, а также лесничий, моряк дальнего плавания, дальнобойщик и представители других профессий поделились своими музыкальными рекомендациями для долгого пребывания в самоизоляции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сервиса Яндекс.Музыка.

"Яндекс.Музыка опубликовала подборку плейлистов "Изоляция - моя профессия". В ней специалисты самых разных профессий, которые много времени проводят в сложных условиях, одни, вдалеке от близких, поделились со слушателями любимой музыкой и советами по изоляции", - сообщили в компании, отметив, что выбранные героями треки сопровождают аудио-комментарии, небольшие зарисовки из их профессиональной жизни.

Пользователи сервиса могут "отправиться считать барсов в горах Алтая под "Сплин" вместе с работником национального парка, проехать с дальнобойщиком от Новороссийска до Сахалина под Машу Распутину, выпить кружку пива в портовом кабаке в компании моряка под Марка Нопфлера, понаблюдать за белыми медведями и атлантическими моржами под Coldplay с исследователями Арктики, ненадолго почувствовать себя специалистом по выживанию Тимофеем Баженовым под Бориса Гребенщикова или даже нарисовать что-то новое вместе со смотрителем маяка под A-ha".

Рекомендации по творческой изоляции дали также кинорежиссер Юрий Быков, актер и режиссер Григорий Добрыгин, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников, а также музыкант Антон Севидов, который записал и выпустил альбом во время пандемии. "12 лет назад в течение трех месяцев я находился в условиях добровольной самоизоляции на Чукотке. Это были съемки фильма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом", - вспомнил Добрыгин. - Наша небольшая съемочная группа была в полной изоляции и единственным способом связи был спутниковый телефон, которым можно было воспользоваться один раз в неделю. И тоску по домам, асфальту и деревьям, которых в тундре нет, компенсировала музыка".