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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Португалии не считает необходимым продлевать режим ЧП после 2 мая

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 24 322, умерли 948 человек

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Португалии полагают, что нет необходимости продлевать режим чрезвычайного положения в стране из-за нового коронавируса. Об этом заявил во вторник президент республики Марселу Ребелу ди Соуза.

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"Режим ЧП завершится 2 мая, - приводит слова главы государства газета Diario de Noticias. - Ожидается, что не будет необходимости возвращаться к режиму ЧП".

Изначально режим ЧП был введен в Португалии с 19 марта до 2 мая. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 24 322, умерли 948 пациентов, выздоровели почти 1,4 тыс. человек. Наибольшее число заразившихся выявлено на севере страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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ПортугалияПандемия коронавируса нового типа
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