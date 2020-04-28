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Капитальный ремонт участка набережной Фонтанки в Петербурге займет почти восемь месяцев

Его протяженность от Аничкова моста до моста Ломоносова составляет 53,1 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Участок набережной реки Фонтанки по правой стороне планируется капитально отремонтировать в Петербурге за 7,5 месяца. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России во вторник выдал положительное заключение на определение сметной стоимости ремонта.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта правой стороны набережной реки Фонтанка напротив домов 31-35. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. <…> Протяженность ремонтируемого участка составит 53,1 метра. Планируется, что продолжительность работ, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, составит 7,5 месяца", - отмечается в сообщении.

Планируемый к ремонту участок набережной реки Фонтанки от Аничкова моста до моста Ломоносова в Санкт-Петербурге относится к числу объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками".

"Среди обнаруженных дефектов - сколы на тумбах и плитах облицовки, щели между камнями облицовки, просадка гранитного мощения тротуара с раскрытием швов между плитами тумб, выпирание и проседание камней тротуара, ржавчина на решетках ограждения. Кроме того, вымывание грунта привело к образованию просадок на тротуаре и газоне", - говорится в сообщении.

По итогам обследования специалисты пришли к выводу, что участок набережной находится в "ограниченно работоспособном состоянии и нуждается в капитальном ремонте".

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