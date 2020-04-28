Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключенных имеют положительный тест на коронавирус, тяжелых случаев нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"По состоянию на 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев", - уточнили в ФСИН.

"Среди них нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме", - подчеркнули в ведомстве.

В ФСИН отметили, что принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания, в ряде регионов, где эпидемиологическая обстановка наиболее сложная, в учреждениях территориальных органов ФСИН введен режим особых условий. "Несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий, ФСИН России полностью соблюдает права заключенных под стражу граждан на защиту", - отметили в ведомстве. Там напомнили, что для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.

"Кроме того, в территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан. Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня", - сообщили в ФСИН. Поступающим в СИЗО проводится углубленный медицинский осмотр, собирается эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами. "Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - сообщили в ФСИН. В каждом случае заболевания пациент изолируется, под наблюдение берутся контактировавшие с ним лица.

В следственных изоляторах, работающих в режиме особых условий, сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции. "На время службы личному составу выдаются средства индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие средства", - сообщили в ФСИН. Кроме того, на всех без исключения объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей.