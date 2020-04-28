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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Франции назвал серьезным риск второй волны коронавируса в стране

Эдуар Филипп подчеркнул, что "необходимо с осторожностью, но и с решительностью выводить страну из режима самоизоляции"

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Франции считают серьезным риск возникновения второй волны коронавируса в стране. Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).

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"Риск возникновения второй волны воспринимается как серьезный", - сказал он, представляя депутатам план по ослаблению ограничений, введенных в стране в связи с коронавирусом. Филипп подчеркнул, что "необходимо с осторожностью, но и с решительностью выводить страну из режима самоизоляции".

Премьер подчеркнул, что введенные правительством страны меры по ограничению передвижения граждан показали свою эффективность. "Это стало эффективным инструментом в борьбе с вирусом. С 14 апреля число случаев заражения коронавирусом уменьшалось. Спад идет хотя и медленно, но непрерывно", - сказал он.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы, а также магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Ожидается, что после 11 мая власти начнут постепенно снимать ограничения, но введут обязательное ношение масок в транспорте и в школах, а также сохранят необходимость соблюдения дистанции.

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения страны, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии составило 128 339. Количество умерших от последствий инфицирования превысило 23 тыс.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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