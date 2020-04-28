{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

С оглядкой на соседей. Евросоюз и США выходят из самоизоляции, но призывают к осторожности

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Так, чересчур поспешные действия некоторых европейских лидеров вызвали критику со стороны ближайших соседей. Глава МИД Германии выразил недовольство в связи с заявлением канцлера Австрии о возможности открытия границ с ФРГ и Чехией

США и большинство стран ЕС продолжили на этой неделе постепенную отмену жестких ограничений, введенных примерно полтора месяца назад в связи с пандемией коронавируса. Эти шаги - где-то более смелые, где-то совсем робкие - стали для правительств нелегким компромиссом, сопряженным с серьезным риском. С одной стороны, власти вынуждены сохранять некоторые запреты, чтобы защитить население от заболевания, а с другой, стремятся как можно скорее возобновить нормальную жизнь и минимизировать ущерб экономике в результате самоизоляции и карантина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в середине апреля в Брюсселе общие рекомендации по снятию санитарных ограничений, призывала всех членов ЕС к координации усилий. Тем не менее их планы, которые уже начали осуществляться или еще находятся в стадии подготовки, друг с другом не согласованы. Каждый действует самостоятельно, исходя из собственной ситуации. И происходит это не в силу каких-то национальных особенностей, а из-за отсутствия универсальных и более или менее надежных рецептов.

Отсюда - многочисленные предупреждения как представителей властей, так и независимых экспертов о необходимости проявлять крайнюю осторожность и не торопить события, которые пока остаются непредсказуемыми. "Лучше сейчас проявить осмотрительность, чем потом испытать разочарование", - заметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Гонка не нужна

Весьма эмоционально на эту тему высказался и британский премьер Борис Джонсон, пролежавший неделю в лондонском госпитале Сент-Томас и вернувшийся в свой офис на Даунинг-стрит. "Я прошу вас сдержать ваше нетерпение", - обратился он к тем, кто предлагает скорее "снять маски и вновь начать нормальную жизнь". По его словам, надо сознавать, что сохраняется "риск второй волны" пандемии, которая может свести на нет все нынешние усилия.

С аналогичными предупреждениями в последние дни выступали другие европейские лидеры, в том числе глава правительства Италии Джузеппе Конте. "Я был бы рад сказать: "Давайте все откроем. Немедленно. Начиная с завтрашнего утра". Но такое решение было бы безответственным", - написал он в Facebook.

Его испанский коллега Педро Санчес также призвал к "максимальной осторожности". "Мы должны быть чрезвычайно внимательны, потому что у нас нет ни готовой инструкции, ни дорожной карты, которой мы могли бы руководствоваться в своих действиях", - подчеркнул он.

В свою очередь чересчур поспешные действия некоторых европейских лидеров вызвали критику со стороны ближайших соседей. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил недовольство в связи с заявлением канцлера Австрии Себастьяна Курца о возможности открытия границ с Германией и Чехией. "Европейская гонка за тем, кто первым позволит осуществлять туристические поездки, ведет к недопустимым рискам", - сказал министр в интервью Bild am Sonntag.

Предупреждения экспертов

В Германии центральное правительство и власти федеральных земель тоже постепенно снимают ограничения, однако действуют крайне осторожно, следуя рекомендациям ученых. "Конца эпидемии пока не видно, показатели могут вновь возрасти. Вирус никуда не исчез", - цитирует Deutsche Welle Ларса Шаде, вице-президента Института вирусологии имени Роберта Коха. Поэтому, считает специалист, пошаговая отмена карантинных мер является "разумным компромиссом".

Против открытия границ, возобновления международного туризма и других поспешных шагов высказался также Научный совет при правительстве Франции, где подготовлен свой план возвращения к нормальной жизни. Слишком быстрая отмена режима самоизоляции "может привести к резкому росту числа" заболеваний, в том числе "тяжелых случаев, требующих госпитализации", сообщила о выводах Научного совета Le Figaro.

В свою очередь американские ученые ссылаются на печальный прецедент, когда в 1918-1919 годах в период эпидемии гриппа-испанки необдуманное снятие ограничений в Сан-Франциско вызвало повторную вспышку заболевания. Как рассказал телекомпании NBC помощник директора Центра истории медицины при Мичиганском университета Алекс Наварро, к концу октября 1918 года в Сан-Франциско насчитывалось 20 тыс. больных и более тысячи умерших от гриппа, но решительные действия мэра города, в том числе введение штрафа в $5 (приличные деньги по тем временам) за появление в общественных местах без лицевых повязок, принесли положительные результаты. Кроме того, власти боялись социальных протестов и коллапса местной экономики.

В результате 21 ноября запреты были отменены, рестораны и театры открыты, а люди вышли на улицы праздновать "победу над испанкой". Газета San Francisco Chronicle сообщала на следующий день, что "тротуары и мостовые были усеяны масками, этими орудиями пыток, которыми всем пришлось пользоваться в течение целого месяца". А через три недели последовала новая вспышка заболевания, и строгие санитарные меры пришлось вводить заново. В тот период Сан-Франциско пострадал больше других городов США - там насчитывалось 45 тыс. заболевших и более 3 тыс. умерших от гриппа.

Напоминая об этом, NBC приводит слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи: "Если вам кажется, что вы принимаете чрезмерные меры, то это значит, что вы, скорее всего, действуете правильно".

Подождать и посмотреть

Впрочем, даже губернаторы тех штатов, которые сильнее других пострадали от пандемии коронавируса и намерены сохранить ограничения как минимум до середины мая, признают, что самоизоляция не должна быть бесконечной. "Вы не можете в течение всех летних месяцев говорить людям, живущим в плотной городской среде, что вам нечего предложить, чем бы они могли заняться", - считает губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. По его словам, в сложившейся ситуации надо принимать во внимание "психическое состояние" людей.

Власти Нью-Йорка, Мичигана, Висконсина и ряда других штатов пока выдерживают паузу, ожидая улучшения эпидемиологической ситуации на своих территориях и рассчитывая посмотреть, как пойдут дела в Техасе, Оклахоме, Джорджии или на Аляске, где уже объявлено о частичной отмене запретов.

Такой же тактики, судя по всему, намерены придерживаться правительства некоторых европейских стран, в частности, Венгрии. Рассказывая о плане поэтапного снятия ограничений с 4 мая, премьер-министр Виктор Орбан сообщил в интервью Kossuth Radio, что будет внимательно следить за тем, как возвращается к нормальной жизни соседняя Австрия, которая едва ли не первой в ЕС начала выходить из режима самоизоляции.

Иван Лебедев

Теги
Рютте, МаркАвстрияГерманияЧехияИспанияВеликобританияИталияНидерландыФранцияСанчес, ПедроДжонсон, БорисКурц, СебастьянМаас, ХайкоКонте, ДжузеппеФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
Среди военнослужащих двое в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких доставлен в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС