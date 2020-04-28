С оглядкой на соседей. Евросоюз и США выходят из самоизоляции, но призывают к осторожности

США и большинство стран ЕС продолжили на этой неделе постепенную отмену жестких ограничений, введенных примерно полтора месяца назад в связи с пандемией коронавируса. Эти шаги - где-то более смелые, где-то совсем робкие - стали для правительств нелегким компромиссом, сопряженным с серьезным риском. С одной стороны, власти вынуждены сохранять некоторые запреты, чтобы защитить население от заболевания, а с другой, стремятся как можно скорее возобновить нормальную жизнь и минимизировать ущерб экономике в результате самоизоляции и карантина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в середине апреля в Брюсселе общие рекомендации по снятию санитарных ограничений, призывала всех членов ЕС к координации усилий. Тем не менее их планы, которые уже начали осуществляться или еще находятся в стадии подготовки, друг с другом не согласованы. Каждый действует самостоятельно, исходя из собственной ситуации. И происходит это не в силу каких-то национальных особенностей, а из-за отсутствия универсальных и более или менее надежных рецептов.

Отсюда - многочисленные предупреждения как представителей властей, так и независимых экспертов о необходимости проявлять крайнюю осторожность и не торопить события, которые пока остаются непредсказуемыми. "Лучше сейчас проявить осмотрительность, чем потом испытать разочарование", - заметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Гонка не нужна

Весьма эмоционально на эту тему высказался и британский премьер Борис Джонсон, пролежавший неделю в лондонском госпитале Сент-Томас и вернувшийся в свой офис на Даунинг-стрит. "Я прошу вас сдержать ваше нетерпение", - обратился он к тем, кто предлагает скорее "снять маски и вновь начать нормальную жизнь". По его словам, надо сознавать, что сохраняется "риск второй волны" пандемии, которая может свести на нет все нынешние усилия.

С аналогичными предупреждениями в последние дни выступали другие европейские лидеры, в том числе глава правительства Италии Джузеппе Конте. "Я был бы рад сказать: "Давайте все откроем. Немедленно. Начиная с завтрашнего утра". Но такое решение было бы безответственным", - написал он в Facebook.

Его испанский коллега Педро Санчес также призвал к "максимальной осторожности". "Мы должны быть чрезвычайно внимательны, потому что у нас нет ни готовой инструкции, ни дорожной карты, которой мы могли бы руководствоваться в своих действиях", - подчеркнул он.

В свою очередь чересчур поспешные действия некоторых европейских лидеров вызвали критику со стороны ближайших соседей. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил недовольство в связи с заявлением канцлера Австрии Себастьяна Курца о возможности открытия границ с Германией и Чехией. "Европейская гонка за тем, кто первым позволит осуществлять туристические поездки, ведет к недопустимым рискам", - сказал министр в интервью Bild am Sonntag.

Предупреждения экспертов

В Германии центральное правительство и власти федеральных земель тоже постепенно снимают ограничения, однако действуют крайне осторожно, следуя рекомендациям ученых. "Конца эпидемии пока не видно, показатели могут вновь возрасти. Вирус никуда не исчез", - цитирует Deutsche Welle Ларса Шаде, вице-президента Института вирусологии имени Роберта Коха. Поэтому, считает специалист, пошаговая отмена карантинных мер является "разумным компромиссом".

Против открытия границ, возобновления международного туризма и других поспешных шагов высказался также Научный совет при правительстве Франции, где подготовлен свой план возвращения к нормальной жизни. Слишком быстрая отмена режима самоизоляции "может привести к резкому росту числа" заболеваний, в том числе "тяжелых случаев, требующих госпитализации", сообщила о выводах Научного совета Le Figaro.

В свою очередь американские ученые ссылаются на печальный прецедент, когда в 1918-1919 годах в период эпидемии гриппа-испанки необдуманное снятие ограничений в Сан-Франциско вызвало повторную вспышку заболевания. Как рассказал телекомпании NBC помощник директора Центра истории медицины при Мичиганском университета Алекс Наварро, к концу октября 1918 года в Сан-Франциско насчитывалось 20 тыс. больных и более тысячи умерших от гриппа, но решительные действия мэра города, в том числе введение штрафа в $5 (приличные деньги по тем временам) за появление в общественных местах без лицевых повязок, принесли положительные результаты. Кроме того, власти боялись социальных протестов и коллапса местной экономики.

В результате 21 ноября запреты были отменены, рестораны и театры открыты, а люди вышли на улицы праздновать "победу над испанкой". Газета San Francisco Chronicle сообщала на следующий день, что "тротуары и мостовые были усеяны масками, этими орудиями пыток, которыми всем пришлось пользоваться в течение целого месяца". А через три недели последовала новая вспышка заболевания, и строгие санитарные меры пришлось вводить заново. В тот период Сан-Франциско пострадал больше других городов США - там насчитывалось 45 тыс. заболевших и более 3 тыс. умерших от гриппа.

Напоминая об этом, NBC приводит слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи: "Если вам кажется, что вы принимаете чрезмерные меры, то это значит, что вы, скорее всего, действуете правильно".

Подождать и посмотреть

Впрочем, даже губернаторы тех штатов, которые сильнее других пострадали от пандемии коронавируса и намерены сохранить ограничения как минимум до середины мая, признают, что самоизоляция не должна быть бесконечной. "Вы не можете в течение всех летних месяцев говорить людям, живущим в плотной городской среде, что вам нечего предложить, чем бы они могли заняться", - считает губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. По его словам, в сложившейся ситуации надо принимать во внимание "психическое состояние" людей.

Власти Нью-Йорка, Мичигана, Висконсина и ряда других штатов пока выдерживают паузу, ожидая улучшения эпидемиологической ситуации на своих территориях и рассчитывая посмотреть, как пойдут дела в Техасе, Оклахоме, Джорджии или на Аляске, где уже объявлено о частичной отмене запретов.

Такой же тактики, судя по всему, намерены придерживаться правительства некоторых европейских стран, в частности, Венгрии. Рассказывая о плане поэтапного снятия ограничений с 4 мая, премьер-министр Виктор Орбан сообщил в интервью Kossuth Radio, что будет внимательно следить за тем, как возвращается к нормальной жизни соседняя Австрия, которая едва ли не первой в ЕС начала выходить из режима самоизоляции.

Иван Лебедев