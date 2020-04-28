Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

В ходе видеоконференции парламентариев с главой ЦБ во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регулятор публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран в период пандемии не приводит к реальному улучшению положения их жителей.

"Я считаю, что не время затевать дискуссию о том, как относиться к опыту США и других стран по раздаче "вертолетных денег". Сейчас не до дебатов. У россиян заканчиваются средства к существованию, а у многих уже закончились, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Когда у населения нет денег на еду, государство обязано помочь. Размер пособия должен быть не менее двух МРОТ, то есть около 25 тыс. рублей".

Предоставлять указанную помощь, считает депутат, нужно по заявительному принципу. "Пусть кто-то будет жульничать, потом с ними разберемся. Сегодня главное - помочь согражданам, оказавшимся в критическом положении", - заключил глава справороссов.

Президент США 27 марта одобрил третий пакет стимулирующих мер для преодоления последствий коронавируса в размере более $2 трлн. Документ, в частности, дает американцам возможность получить единовременную выплату в размере около $1,2 тыс. на человека.

Как ранее заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, раздача денег населению приведет к взрывному росту инфляции. Она отмечала, что правительство РФ уже использует меры адресной поддержки, в том числе увеличивая размер пособий по безработице.