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Пандемия коронавируса нового типа

Нерабочие дни продлили до 11 мая. Главное о коронавирусе за 28 апреля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 93 558 случаев заражения, из них новых — 6411. За сутки умерли 72 человека, за весь период — 867. Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных. 
  • Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, профилактические меры при этом должны быть строго соблюдены. Он также поручил к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая. О других новых поручениях президента читайте здесь
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег граждан от поездок на майских праздниках к родным и друзьям.
  • Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции, теперь там 13 пунктов.
  • Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом, тяжелых случаев нет.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано 3 041 247 случаев заражения, умерли более 210 тыс. человек (6,92%).
  • Отмену карантина во Франции могут перенести с 11 мая на более поздний срок. 
  • В Греции с 4 мая снимаются ограничения на передвижения граждан. 
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
Среди военнослужащих двое в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких доставлен в Москву
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