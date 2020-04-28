Нерабочие дни продлили до 11 мая. Главное о коронавирусе за 28 апреля

Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

Среди военнослужащих двое в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких доставлен в Москву

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