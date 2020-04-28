Нерабочие дни продлили до 11 мая. Главное о коронавирусе за 28 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 93 558 случаев заражения, из них новых — 6411. За сутки умерли 72 человека, за весь период — 867. Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных.
- Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, профилактические меры при этом должны быть строго соблюдены. Он также поручил к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая. О других новых поручениях президента читайте здесь.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег граждан от поездок на майских праздниках к родным и друзьям.
- Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции, теперь там 13 пунктов.
- Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом, тяжелых случаев нет.
Москва
- Всего зафиксировано 48 426 случаев заражения, из них новых — 3075.
- Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по РФ за последнюю неделю сильно снизилась, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- Число обращений в службу скорой помощи в Москве выросло до 25 тыс. в сутки — это в полтора раза больше, чем до начала пандемии.
- В ГУ МВД Москвы опровергли информацию о росте преступности в период самоизоляции.
Мир
- Всего зафиксировано 3 041 247 случаев заражения, умерли более 210 тыс. человек (6,92%).
- Отмену карантина во Франции могут перенести с 11 мая на более поздний срок.
- В Греции с 4 мая снимаются ограничения на передвижения граждан.